قال النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون يستهدف إلزام كافة الشركات المختصة بالإنترنت في مصر بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والدفاع وجهاز المخابرات لعدم إنشاء صفحات تواصل اجتماعي إلا بالرقم القومي، وعدم إنشاء صفحات لمن هم دون سن الحصول على البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى محاولة إنشاء موقع تواصل اجتماعي مصري.



وأضاف في لقاء مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه يجب القضاء على الصفحات والأسماء الوهيمة التي تسيء للشخصيات وابتزازهم والمهددة للأمن القومي، والتي لا يتم التوصل إليهم إلا بصعوبة، مطالبًا بتغليظ عقوبة كل من يحاول سرقة صفحة شخصية للغير، أو من يعتدي ويتطاول على الشخصيات أو الأمن القومي لتتجاوز مدة الحبس عام أو تغريمه 50 ألف جنيه.



وتابع: «معلومات ملايين المشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي بحوزة الدول الأخرى المشغلة لهذه المواقع، ومن ينشئ صفحة وهمية، لماذا يخشى الكشف عن اسمه الحقيقي ورقمه القومي إذا كان استخدامه هادفًا؟».



وأشار إلى تجربة الصين في إنشاء مواقع بديلة لفيس بوك وتطبيق بديل للواتس آب، قائلًا إن هاتين الشركتين بين أكثر 4 شركات نجاحًا على مستوى العالم.



واستطرد: «الصين حددت موعدًا لغلق مواقع التواصل بالساعة 11، فأنا لو موظف أو شاب وقعدت على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الساعة 4 الفجر، هقوم أشوف شغلي إزاي؟ وهقوم أنتج إزاي؟».



ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أكبر شبكات التجسس على مصر والأمن القومي، وأنها أكبر وسائل ترويج الشائعات والإساءة للدولة.



