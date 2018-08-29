صلاح محسن : هدف الأهلي دوري الأبطال

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أعرب صلاح محسن مهاجم الأهلي، عن سعادتة بفوز فريقه علي كامبالا سيتيالأوغندي خلال اللقاء الذي جمعهم بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-3، ليتأهل إلي دور الثمانية من البطولة.

وقال صلاح محسن: "حققنا فوز مهم علي كامبالا، خصوصًا أن سيناريو اللقاء جاء معاكس لتوقعات الجميع، ولكن أدينا المطلوب ونجحنا في الإنتصار".

واضاف خلال تصريحاته عقب المباراة: "هدف الأهلي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وتحقيق الفوز في جميع المواجهات المقبلة بالبطولة".

وانهي صلاح محسن حديثة بأنه يسعى لتقديم أفضل ما عنده منذ انتقالهللأهلي في يناير الماضي.