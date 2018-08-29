صلاح محسن : هدف الأهلي دوري الأبطال

أعرب صلاح محسن مهاجم الأهلي، عن سعادتة بفوز فريقه علي كامبالا سيتيالأوغندي خلال اللقاء الذي جمعهم بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-3، ليتأهل إلي دور الثمانية من البطولة.
وقال صلاح محسن: "حققنا فوز مهم علي كامبالا، خصوصًا أن سيناريو اللقاء جاء معاكس لتوقعات الجميع، ولكن أدينا المطلوب ونجحنا في الإنتصار".
واضاف خلال تصريحاته عقب المباراة: "هدف الأهلي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وتحقيق الفوز في جميع المواجهات المقبلة بالبطولة".
وانهي صلاح محسن حديثة بأنه يسعى لتقديم أفضل ما عنده منذ انتقالهللأهلي في يناير الماضي.