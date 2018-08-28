اكتشاف إصابة 160 شخصا بفيروس «سي» بين 20 ألف حالة بالوادي الجديد

أكدت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبي ضد فيروس «سي» على أكثر من 20 ألف شخص على مستوى مراكز المحافظة الإدارية، وذلك من خلال المراكز الطبية المختلفة التي تم تخصيصها بجميع المراكز للكشف المستمر عن المرض.

وأضافت «مشرف»، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف إصابة 160 شخصا بالمرض، بعدما ظهرت إيجابية نتائج التحاليل، وتم توفير العلاج بالمجان، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» بحلول عام 2020.

وأشارت «مشرف» إلى أن الوزارة وفرت جميع الأجهزة الحديثة بجانب عيادات الكشف المتنقلة وتجهيز المراكز الطبية الخاصة بالكشف عن الفيروس بتكلفة وصلت إلى 1.5 مليون جنيه؛ لضمان حصول المواطن على خدمة طبية متميزة وكذلك الحصول على نتائج تحاليل بدقة عالية.