غضب مدرب روما يعرضه لكسر في اليد

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ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن إيوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي لكرة القدم خضع لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في اليد.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن دي فرانشيسكو تعرض للكسر في اليد إثر التعبير عن غضبه بتوجيه لكمة للحاجز الجانبي لمقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام أتلانتا أمس الاثنين.

وجاء تصرف دي فرانشيسكو خلال الشوط الثاني للمباراة عندما كان أتلانتا لا يزال متقدما 3 / 1 ، لكن روما نجح بعدها في تسجيل هدفين لينهي المباراة متعادلا 3 / 3 ، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.