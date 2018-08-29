جروس يكشف اسباب الخسارة من النجوم

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن الفوارق في أداء الفريق أمس، الاثنين، وخسارته أمام نجوم اف سي الصاعد حديثا للدوري، والأداء خلال المواجهات السابقة أمام المقاصة والاتحاد السكندري وهما من الأندية الكبيرة بالمسابقة، والفوز عليهما وتقديم أداء جيد.

وقال جروس، إن فريق النجوم فريق دفاعي جيد، وقام بغلق المساحات بشكل منظم أمام لاعبي الفريق على مدار شوطي اللقاء، وهو ما خلق صعوبة في الاختراق وتشكيل خطورة والتهديف خلال اللقاء.

وأكد المدير الفني، بأنه سيعمل جاهدا خلال المرحلة الحالية على علاج السلبيات التي ظهرت خلال المباراة، من أجل العودة مجددا لتحقيق الانتصارات وتقديم العروض الجيدة.

وأضاف السويسري، أن العامل الذى ساعد الزمالك على تقديم مردود جيد في مباراتي الاتحاد والمقاصة، هو التسجيل المبكر والذى سهل من مهمة اللاعبين في تسجيل عدد وافر من الأهداف، وبالأخص أمام زعيم الثغر.

أشار جروس إلى أن التسجيل المبكر يسهل من مهمة الفريق في السيطرة، وهو ما يسعى دائما لتحقيقه في المباريات التي يخوضها الفريق، لفك التكتلات الدفاعية للأندية التي تواجهنا وتعتمد على الدفاع والتراجع للوراء.

واختم قائلا:" لاعبو الزمالك في مواجهة نجوم أف سي افتقدوا السرعة واللعب الجماعي، وهو الأمر الذى صعب عليهم التسجيل المبكر" .