«استشارة في النشر الدولي» خدمة جديدة بـ«نوعية عين شمس»

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نظمت وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، حملة بعنوان «استشارة في النشر الدولي»، حرصا على على خصوصية أسئلة وأستفسارات السادة أعضاء هيئه التدريس الخاصة بالأبحاث العلمية.

وتهدف الحملة لتوضيح الأبحاث وطرق تقديمها للنشر الدولي وكيفية التواصل مع المجلات الدولية، وطرق رفعها على شبكة الإنترنت بطريقة آمنة وصحيحة بدون فقد أي جزء منها، ومعرفة الموقع المنوط بذلك.

وتكون هذه الخدمة من خلال التراسل والتفاعل عبر الإيميل الرسمي للمدرس بقسم الإقتصاد المنزلي بالكلية الدكتور إبراهيم نصار، من خلال إستقباله جميع الأسئلة والرد عليها عبر الإيميل الرسمي الخاص به ،وذلك تحت رعاية عميدة الكلية الدكتورة أماني حنفي .