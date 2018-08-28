قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الموروث الديني الخاطئ والاستخدام الخاطئ للنصوص الدينية، أحد أسباب المشكلة السكانية، موضحًا أن الحديث النبوي «تناكحوا تناسلوا»، كان في بداية الإسلام.

وأضاف «الجندي»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن النصوص تكمل بعضها بعضًا ولا يمكن الوقوف عند نص واحد بعينه، بل يجب النظر إلى كافة النصوص المتعلقة بالموضوع.

وتابع: «البعض اجتزأ هذا الحديث، وفهم منه بأن المقصود هو الزيادة العددية لامتلاك القوة، لكنها ليست كذلك، فالقوة تكون بالكيف وليس الكم، فالمهم أن نمتلك إنسانًا قويًا».

وأشار إلى قول الله تعالى «إن إبراهيم كان أمة»، قائلًا: إن «القرآن تحدث عن كون إنسانًا واحدًا بأنه أمة، مضيفًا أن القرآن تحدث في قوله تعالى «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفًا».

وأضاف: «ماذا لو طبقنا هذا الكلام الآن؟ انظروا إلى حال إسرائيل وحال العرب، والفارق في العدد، فالأمر لا يتعلق بالعدد بل بنوع الإنسان وقوته».

وأكد أن مقاصد الإسلام هي وجود إنسان مسلم قوي لتكوين أمة هي خير الأمم، لافتًا إلى قول الرسول «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».