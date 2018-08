صلاح عبد الله يهنئ محمد إمام بالزواج

إبني وصاحبي وحبيبي #محمد_إمام لظروف خاصة ماقدرتش اروح لكن روحي راحت عشان تبوسك وتحضنك وتطبطب على قلبك وهيا بتدعيلك إنت وعروستك بحياة جديدة سعيدة بإذن الله مبروك ياحبيبي يامحمد🎶😘❤️😘

A post shared by صلاح عبد الله (@salahabdallah123) on Aug 27, 2018 at 1:25pm PDT