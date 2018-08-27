صلاح عبد الله يهنئ محمد إمام بالزواج

هنأ الفنان صلاح عبد الله الفنان محمد إمام بمناسبة حفل زفافه، الذي من المقرر إقامته بفيلا والده الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي، على فتاة من خارج الوسط الفني.



ونشر «عبدالله»، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنان محمد إمام وعلق عليها قائلا: "ابني وصاحبي وحبيبي محمد إمام لظروف خاصة ماقدرتش أروح، لكن روحي راحت عشان تبوسك وتحضنك وتطبطب على قلبك وهيا بتدعيلك إنت وعروستك بحياة جديدة سعيدة بإذن الله مبروك ياحبيبي يا محمد".



وكان محمد إمام قد عقد قرانه الإسبوع الماضي، وأعلن بعدها عن الأمر بشكل غير مباشر، عندما نشر عبر حسابه بموقع «تويتر»، آية قرآنية تُنبئ بقرب زواجه، هي: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون"، وأشار إلى قلب ودبلة.





