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كولومبيا تعلن الانسحاب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي
بوجوتا - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 6:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 6:41 ص
أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، يوم الإثنين، انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور) بسبب "صمته وتهاونه" في ضوء "الأعمال الوحشية للديكتاتورية في فنزويلا".

وقال دوكي، للصحفيين، إن وزير الخارجية كارلوس هولمز تروخيو أرسل رسالة بهذا المعنى إلى الاتحاد، مضيفا أن العملية ستستغرق ستة أشهر.

وأضاف دوكي: "إن الاتحاد كمؤسسة لم يندد أبدًا بأي من الانتهاكات لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو".

وتم إنشاء المنظمة التي تضم 12 دولة في عام 2008 لتشجيع التكامل الإقليمي باعتباره حصنا ضد النفوذ الأمريكي، ولكنها ضعفت إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.

وعلقت تشيلي وبيرو والأرجنتين والبرازيل وباراجواي عضويتها بالفعل في تلك المنظمة.

وفي بيان، أكد هولمز تروخيو أنه تم إرسال رسالة إلى (يوناسور) بهدف "التخلي عن وضع كولومبيا كعضو في تلك المنظمة".

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