تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد

تولى الإسباني تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق مهمة تدريب فريق الناشئين تحت 14 عاما بالمرينجي، ليعود بذلك مرة أخرى إلي ناديه القديم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الونسو. سيتولى تدريب فريق 14 عاما منذ اليوم الإثنين فى اولى خطواته التدريبية، عقب اعتزالة كرة القدم.

وأشارت الصحيفة، إلي ان ألونسو سينضم بذلك إلي كل من الإسباني راؤول جونزاليس مهاجم المرينجي السابق، ومواطنه ألفارو بينيتو لاعب وسط الريال السابق.

كما ذكرت الصحيفة ان النجم صاحب الـ36 عاما كان قد حصل على دورات تدريبية خلال الفترة الأخيرة في الاتحاد الإسباني، بعدما اتخذ قراره بالاتجاة إلي التدريب عقب الاعتزال.

وارتدى ألونسو القميص الملكي لمدة خمسة مواسم، بعدما انضم إلي صفوفه قادما من ليفربول في أغسطس 2009، وتوج مع الفريق بالدوري الإسباني مرة وبكأس الملك مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرة قبل أن يرحل إلي بايرن ميونخ في عام 2014.