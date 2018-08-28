5 نصائح تساعدك على العودة للعمل بعد «إجازة الأمومة»

نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية عددا من النصائح للأمهات اللاتي يرغبن في العودة إلى العمل بعد انقطاعهن بسبب "أجازة الأمومة"، وهي:

1- رتبي حياتك المنزلية لأن الأمر ليس متعلقاً بكِ فقط، ستؤثر عودتك للعمل على كل فرد داخل أسرتك، وسيحتاجون منك إلى المزيد من الجهد. قومي بتفويض بعض المهام إلى أفراد الأسرة، ونظمي المهام داخل جدول يوضح ما الذي يجب إنجازه ومتى، بجانب تنظيم احتياجات أسرتك.

2- امتلكي تصور واضح ومحدّد للهدف الذي تسعين خلفه من وراء عمله، واستخدمي علاقاتك واتصالاتك، ليس فقط بكل الناس ممّن كنتِ تعملين معهم من قبل، بل عليكِ توسيع الدائرة لتشمل الأصدقاء وكل معارفك.

لقد وُجد أن النساء اللاتي يعدن إلى العمل بعد انقطاع مهني محظوظات خمس مرات أكثر لإيجاد عمل من خلال اتصالاتهن وعلاقاتهن، مقارنة باللاتي لم ينقطعن بالفعل.

3- إذا أردتِ تغيير اتجاه عملك، كوني واقعية. فكري كيف ستكون وظيفتك المقبلة خطوة في طريق الوظيفة المثالية التي تسعين للحصول عليها.

4- قومي بتوسيع شبكة علاقاتك الاجتماعية، كوّني صداقات من شبكة "لينكد إن" حيث تتواجد عروض الوظائف، أيضا قومي بمتابعة الأشخاص اللذين يوظفون الآخرين، قد يبدو الأمر مطاردة ولكنه ليس كذلك.

عليكِ تحديث صفحتك الشخصية على هذا الموقع باستمرار واسألي زملائك السابقين إذا كان بإمكانهم ترشيحك.

على موقع الفيس بوك، ابحثي عن المجموعات التي تنشر فرص العمل التي تبحثين عنها، وتابعي صفحات جميع المؤسسات في نفس مجالك والتي من المحتمل أن توظف أشخاص مثلك. الأمر نفسه مع تويتر، خصصي ساعة على الأقل يومياً لاستخدامه وتحققي عدة مرات من جميع ملفاتك الشخصية على السوشيال ميديا.

5- الأمهات يحتجن إلى المرونة ولكنّها ليست معروضة بكثرة، فمثلا وجد موقع "تايم وايس" الذي يتيح مرونة في العمل أن أقل من 1 من ضمن 10 وظائف جيدة (أي تلك التي تدفع أكثر من 20 ألف جنيه استرليني في العام)، يمكن وصفها بأنها مرنة.

لا تتقدمي فقط لهذه الوظائف، ولكن ركزي على المهارات التي لديكِ لتعرضيها، إذا كنتي واثقة في نفسك يمكن أن تحصلي على الوظيفة بالطريقة التي تناسبك أنتِ وتناسب الشخص الذي يوظفك.

كوني جاهزة للتفاوض وابدئي محادثتك بما تستطيعين أن تفعليه وليس بالقيود التي تواجهينها، فلن يريد أحد أن يسمع عن ترتيبات رعاية أطفالك المعقدة.