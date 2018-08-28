يفتتح عصام البديوي محافظ المنيا، ويرافقه حلمي فوزي سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، غدا الأربعاء معرضًا للمنتجات والمشغولات اليدوية المصرية الأندونيسية، ضمن ملتقى اليوم الثقافي «المصري - الإندونيسي»، والذي تستضيفه مكتبة مصر العامة، وبحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وقال المحافظ، إن الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضاف، أن الملتقى يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وإندونيسيا، وما تتمتع به مصر من أمن وآمان واستقرار، كما أنه فرصة للتبادل الثقافي بين البلدين وعرض فرص الاستثمار، وإبراز كافة المعالم والمميزات التي تتمتع بها محافظة المنيا.

صرحت دكتورة منال عبدالسلام، مديرة مكتبة مصر العامة، بأنه جاري العمل على قدم وساق داخل المكتبة استعدادا لفعاليات الملتقى، والذي سيتضمن عددًا من الفقرات الفنية المصرية والإندونيسية ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية، وكورال وفلكلور شعبي مشترك، بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.