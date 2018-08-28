«الدالي» يبحث أزمة انقطاع المياه في محافظة الجيزة

• محافظ الجيزة: المياه المتوافرة لا توفر احتياجات المواطنين

• جاري دراسة إنشاء محطات وتوسعات جديدة مستقبلية بخطة 2030 بعد العرض على رئيس الوزراء

استعرض اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة بعدد من المناطق، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، على الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، مشيرا إلى وجود 8 مشروعات مياه ينفذها الجهاز وتنتهي خلال الشهور المقبلة، ومنها توسعات محطة مياه جزيرة الدهب على مرحلتين الأولى بتاريخ 30 ديسمبر المقبل، والثانية في 30 أبريل المقبل بإجمالى 160 ألف متر مكعب يومى، وتغيير 6 طلمبات بتوسعات محطة مياه إمبابة بطاقة إنتاجية 40 ألف متر مكعب يومى، إضافة إلى محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف متر مكعب في اليوم.

وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن المشروعات التى ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب، "لحل معظم المناطق الساخنة بالمحافظة"، وتشمل كذلك توسعات محطتى مياه الصف وأطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، لكلا منهما ليصبح إجمالى طاقة كل محطة بعد التوسعات 120 ألف متر مكعب، ومحطة القيراطيين فى أوسيم بطاقة 60 ألف متر مكعب، ومحطة منشأه القناطر بطاقة 80 ألف متر مكعب على مرحلتين، ومحطة مزغونة بالبدرشين بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومى ومحطة الشوبك الغربى بالبدرشين.

وقال المحافظ إن إجمالى كمية المياه المضافة للجيزة من توسعات المحطات تشمل 430 ألف متر مكعب يومي لسد العجز الموجود حاليا، مشيرا إلى أن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى لا توجد بها مشاكل مياه وأن اغلب الانقطاعات ببعض المناطق فى أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم.

وأضاف المحافظ أن جميع محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها وتنتج نحو 2.6 مليون متر مكعب يومى ولا تفى باحتياجات سكان المحافظة نظرا للكثافة السكانية العالية والتى يتم تعويضها عن طريق المشروعات الجارى تنفيذها والتى من شأنها حل أغلب مشاكل المياه.

وقال المحافظ، إنه جارى دراسة إنشاء محطات أو توسعات جديدة مستقبلية حتي تفي باحتياجات مواطني المحافظة بخطة 2030 بعد العرض علي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإمكانيات المادية المتاحة لتلك المشروعات.