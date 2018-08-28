ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، تأثرا بصعود البورصات العالمية بقيادة الامريكية، عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكسب egx30 نحو 2.43 % وأغلق عند مستوى 15606.18 نقطة.

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وهو ما يضع ضغوطا على كندا للموافقة على شروط جديدة لتجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات للبقاء في الاتفاقية التي تضم الدول الثلاث.

وقال حسن قناوى، مسئول التداول بشركة "إتش سي" للأوراق المالية، إن الاتفاق بين أمريكا والمكسيك، رفع مؤشر داوجونز الامريكى امس الاول الى 26 الف نقطة، مما أدى إلى دفع عدد كبير من الاسواق العالمية والعربية والمصرية إلى الصعود، حيث سادت حالة من التفاؤل بين المستثمرين.

وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع شركات السيارات مجددا في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط خلال تعاملات أمس الاول الأحد بنسبة 0.02% إلى مستوى 15237 نقطة.

وقال أحمد فاروق مدير الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، إن الصعود الذى شهدته البورصة أمس، يرجع لارتفاع سهمي شركة السويدى وبنك "CIB"، بالإضافة إلى ارتفاع الأسواق العالمية.