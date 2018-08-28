يعتبر منصب الأمين العام لمجلس الوزراء؛ حلقة الوصل بين رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، والمجالس النيابية، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بتجديد التعيين للواء "عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن عيداروس"، فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام، اعتبارا من تاريخ 8/9/2018.

ويتولى أمين عام مجلس الوزراء إدارة وتوجيه عمل الأمانة العامة للمجلس، والتي تقوم بالدور الأساسي في التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المُختلفة، وعلى هذا النحو تتمكن الأمانة العامة من تنفيذ كل ما يصدر عن المجلس من قرارات، وتذليل كل جميع معوقات التنفيذ الفوري لبرنامج عمل الحكومة.

والأمين العام الحالي لمجلس الوزراء؛ سب وشغل جميع المناصب القيادية بقيادة قوات الدفاع الجوي، على المستوى التعبوي، والاستراتيجي حتى ترأس شعبة عمليات الدفاع الجوي، ثم عين بعد ذلك مديرا لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ليتم تعينه أمينا عاما لمجلس الوزراء، في سبتمبر من العام الماضي 2016.

أما عن التعليم والتأهيل العسكري، فقد حصل اللواء عاطف عيداروس على بكالوريوس علوم الدفاع الجوي، وماجيستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وتم تكريمه بالعديد من الأنواط والميداليات العسكرية الرفيعة، إضافة الى حصوله على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية.