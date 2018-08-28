وصول 134 ألف طن قمح وغاز «جزائري - روسي - أوكراني» لميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية: إن حركة السفن والشاحنات تشهد، اليوم الثلاثاء، نشاطا ملحوظا، حيث وصل للميناء 134 ألف طن قمح وغاز "جزائري - روسي - أوكراني" على متن 3 سفن.

وأضاف الغندور في بيان صحفي، يجرى تفريغ السفن الثلاثة، اثنين منهم محملتين ب122 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا، والثالثة قادمة من الجزائر وعلى متنها 12 ألف طن متري من الغاز، كما يجرى تفريغ عبارتين على متنهما 1866 سيارة ماركات مختلفة قادمة من اليابان والبحر الأحمر.

وأوضح الغندور أن خزون الغلال في الميناء مليون و345 طنا، منهم 541 طن قمح، كما شهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة من والى الميناء، كما تراكى على أرصفة الميناء 38 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 40 سفينة، والمخطاف الداخلي 12 سفينة.