«الصليب الأحمر» يبحث عن نحو 100 ألف مفقود في العالم

يبحث الصليب الأحمر عن نحو 100 ألف فرد فُقدوا جراء حروب أو تهجير أو فرار في أنحاء العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء، استنادا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن هذا أعلى عدد يتم تسجيله للمفقودين منذ أكثر من 10 أعوام. وتتوقع اللجنة أن يكون عدد الحالات غير المسجلة أعلى من ذلك بكثير.

وبحسب بيانات الصليب الأحمر الألماني، لايزال هناك الكثير من طلبات البحث عن أشخاص فقدتهم عائلاتهم خلال الفرار، وذلك رغم انخفاض عدد اللاجئين.

وقالت رئيسة الصليب الأحمر الألماني، جيردا هاسلفيلت، في تصريحات لـ«فونكه»: «تلقينا العام الماضي 2744 طلبا جديدا للبحث الدولي عن مفقودين. وبلغ عدد الطلبات الجديدة في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام نحو 1200 طلب، وهو تقريبا نفس عدد الطلبات التي تلقيناها خلال نفس الفترة الزمنية العام الماضي».

وبحسب بيانات «هاسلفيلت»، فإن الدول الرئيسية للباحثين والمفقودين العام الماضي كانت أفغانستان وسوريا والصومال وإريتريا، وقالت: «تمكنت خدمة البحث التابعة للصليب الأحمر الألماني من تقديم المساعدة في نحو 50% من الحالات».