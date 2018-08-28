مصرع سيدة إيطالية وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالشرقية

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لفظت ربة منزل، إيطالية الجنسية، أنفاسها الأخيرة، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب زوجها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بطريق (الإسماعيلية - الزقازيق) أمام نزلة الكوبري العلوي بقرية العباسة التابعة لدائرة مركز أبو حماد.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق (الإسماعيلية - الزقازيق) أمام نزلة الكوبري العلوي بقرية العباسة بدائرة مركز أبو حماد.

وأسفر الحادث عن إصابة «محمد نجم» قائد السيارة الملاكي، ومصرع زوجته «جوزي بولس»، إيطالية الجنسية، متأثرةً بإصابتها بكسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالكتف الأيمن.

تم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة الزوجة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.