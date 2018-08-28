«أفريكوم» تتبنى الغارة الجوية التي استهدفت أحد عناصر داعش في ليبيا

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا «افريكوم»، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت، اليوم الثلاثاء، أحد العناصر الإرهابية المنتمية لما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قرب مدينة "بني وليد" الليبية، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً.

وقالت «أفريكوم» إنها تقوم حالياً بتقييم نتائج الغارة من حيث سلامة المدنيين وعدم تعرضهم لأي أذى، مؤكدة عدم تراجع الولايات المتحدة عن مهمتها المتمثلة في تعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية ودعم الاستقرار في المنطقة، ومواصلة الضغط على الشبكات الإرهابية ومنعها من إنشاء أماكن آمنة.