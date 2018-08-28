مدرب مولودية الجزائر يرفض تحمل مسؤولية الخروج من دوري أبطال أفريقيا

رفض الفرنسي بيرنارد كازوني، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر، تحمل مسؤولية اقصاء الفريق من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، داعيا إلى التفكير في المستقبل. وخسر المولودية أمام ضيفه ومواطنه وفاق سطيف 1 / 2اليوم الثلاثاء، ليتراجع إلى المركز الأخير للمجموعة الثانية بعدما توقف رصيده عند النقطة الخامسة، بينما انتزع وفاق سطيف المركز الثاني المؤهل للدور ربع النهائي، رافعا رصيده إلى 8 نقاط.

وقال كازوني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"قدمنا كل ما بوسعنا من أجل الفوز بالمباراة لكننا لم ننجح، هذه هي كرة القدم علينا تقبل حكمها والتفكير في المستقبل لأننا مازلنا ننافس في الدوري والكأس، وأيضا كأس العرب للأندية". وأضاف :"بداية المباراة كانت صعبة لنا بعدما تلقينا هدفين في العشرين دقيقة الأولى، بعدها حققنا الأصعب وهو تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني حاولنا تعديل النتيجة وتسجيل هدف الفوز، لكننا اصطدمنا بمنافس قوي ومنظم جيدا". وأشار كازوني إلى أن مولودية الجزائر أضاع التأهل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، معترفا بأن المباراة التي خسرها أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدفين دون رد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، هي الأسوأ له منذ انطلاق دور المجموعات. وبعد اقصاء مولودية الجزائر من دوري أبطال أفريقيا، تزايدت التوقعات بقرب اقالة كازوني، وقد يلحق به أيضا كمال قاسي السعيد المدير الرياضي، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بسبب التعاقدات التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية والتي وصفت بـ" الفاشلة".