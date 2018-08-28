ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف في الدولار بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن المحللين يقولون إن التوترات الأمريكية الصينية المستمرة ستظل تضرب بمعولها.

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك، يوم الاثنين، على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا».

وظل الدولار عالقا عند أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل سلة عملات رئيسية في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. وعادة ما يعزز ضعف العملة الأمريكية الطلب على السلع الأولية المقومة بالدولار.

وقال دانييل بريزيمان، المحلل في «كومرتس» بنك: «النزاع التجاري الرئيسي، أي الصراع الأمريكي الصيني، مازال قائما ولذا فاتفاق (نافتا) هذا ليس غير جانب ضئيل».

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1213.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قطع في الجلسة السابقة موجة خسائر استمرت لـ6 أيام، ولامس أعلى مستوى له في أسبوعين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1219.10 دولار. وصعدت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 14.94 دولار.

وزاد البلاتين 1.2% إلى 808.60 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 808.70 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 948 دولارا بعد أن بلغ المعدن أعلى سعر في شهر ونصف عند 950.25 دولار للأوقية يوم الاثنين.