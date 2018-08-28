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دينا الشربيني في إطلالة جديدة بعدسة مصور «الهضبة»

كتب- مصطفى الجداوي:
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 9:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 9:09 م

خضعت الفنانة دينا الشربيني، لجلسة تصوير جديدة في اليونان، بعدسة كريم نور مصور الهضبة عمرو دياب.

ونشر كريم نور عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، اليوم، مجموعة من صور الفنانة دينا الشربيني، والتي ظهرت بإطلالة رائعة، وارتدت «تيشيرت» أبيض اللون، و«هوت شورت» جينز، وظهرت بـ«تاتو» على يديها يشير إلى تاريخ ميلادها «III.IV.LIV».

وتعد هذه الجلسة، هي الثانية للفنانة دينا الشربيني بعدسة «الهضبة»، حيث ظهرت فيها بملابس جريئة، وارتدت من خلالها زي أقرب للمايوه، وسط الطبيعة وتألقت من خلال ابتسامتها، وزينت شعرها بالأزهار.

 

The beautiful 🌟 Dina el Sherbiny 😎 By Kareem Nour

A post shared by Kareem Nour (@kareemnour) on


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