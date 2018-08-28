البابا تواضروس: شباب «أسبوع الجذور» متأثر بما رأوه في مصر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرق الكرازة المرقسية، إن برنامج «أسبوع العودة للجذور»، يتم الإعداد له منذ نوفمبر عام 2017، ويستهدف جمع شباب الأسر القبطية التي هاجرت من مصر قبل عقود، لتعريفهم بمصر ونشر صورة إيجابية عنها.

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن أهم أهداف البرنامج هو استهدافه للجيلين الثاني والثالث للأسر القبطية التي هاجرت لخارج مصر منذ نحو 50 عامًا، وبعضهم لا يعرف شيئًا عن مصر ولم يأت إليها في وقت سابق، ما كون لديهم معرفة محدودة للغاية، موضحًا أنه كان من الضروري تنظيم برنامج لجمعهم، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل.

وأوضح أن الكنيسة القبطية المصرية تتبعها 30 إيبارشية على مستوى العالم، لذلك فكرت الكنيسة في تنظيم ملتقى يجمع الشباب القبطي من هذه الكنائس، وتم تحديد متوسط الأعمار 25 عامًا، باعتبار أن هجرة الأقباط بدأت منذ نحو 50 عامًا، مشيرًا إلى تحديد 6 دعاوى لكل فرد من المطارنة والأساقفة في الخارج لترشيح 6 شباب يحضرون إلى مصر.

وأشار إلى إعداد البرنامج بطريقة توازن بين الماضي والحاضر والمستقبل، مبينًا أن البرنامج يتضمن زيارة منطقة الأهرامات ومنطقة مصر القديمة وكنائسها المشهورة عالميًا، وزيارة قناة السويس باعتبارها أول مشروع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباعتباره مشروعًا ساهم فيه كل المصريين وله تاريخ ممتد، فضلًا عن زيارة دار الأوبرا ومكتية الأسكندرية والأديرة.

وأكد أن الشباب المشاركين في البرنامج متأثرين للغاية بما رأوه بعد مرور 4 أيام منه، لاسيما وأنهم كان لديهم صورة سيئة عن مصر نتيجة أبواق الدعاية السلبية، وفق قوله.

ولفت إلى لقاء شباب البرنامج مع وزراء السياحة والشباب والآثار، مضيفًا أنهم تحدثوا باستفاضة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وسئلوها كثيرًا وقالوا إن بلادهم وضعوا مصر في مناطق الخطر وهو أمر لايشجع على الزيارة.

وأكد أن تأثير هذا البرنامج سيكون إيجابيًا، فكل شاب من الـ200 سيؤثر في زملائه بالخارج وسينشرون صورة إيجابية عن مصر، موضحًا أنهم يعتزمون تدشين هاشتاج لنشر صورة إيجابية عن مصر.

وذكر أن البرنامج من الصعب تنفيذه كل عام ولم تفكر الكنيسة سوى في النسخة الأولى والحالية منه.