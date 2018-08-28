قال مؤلف فيلم «البدلة» أيمن بهجت قمر، إنه لم يتم التخطيط لموعد عرض الفيلم في عيد الأضحى، موضحًا أن الفيلم استغرق وقت وجهد كبير حتى يخرج إلى النور بهذا الشكل.



وأضاف «قمر»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن الهدف من تأخر عرض الفيلم هو خروجه في أفضل صورة من حيث الإخراج والتصوير، متابعًا: «الفيلم كان مخطط لنزوله في يناير أثناء إجازة نصف العام، والظروف اختلفت لصالح الفيلم».



وأشار إلى نوعية الفيلم اللايت في الماضي، مثل أفلام أسماعيل ياسين، وأفلام الكوميديا فيلم «يارب ولد»، وفيلم «424»، متابعًا أن نوعية الأفلام الكوميدي تعيش مع الجمهور عبر السنوات، وتؤثر في الأجيال.



وفي السياق ذاته تابع المخرج محمد العدل، مخرج فيلم «البدلة»، في تصريحات للبرنامج نفسه، أنه تعامل مع الفيلم ليس كونه فيلم عيد، معقبًا: «سبب تأخير خروج الفيلم هو البناء السليم لإخراج فيلم لفنان مثل تامر حسني نجم شباك، وفيلم لأكرم حسني اللي ليه جمهور كبير، بالإضافة لمؤلف كبير ومنتج معروف».



وتدور أحداث فيلم «البدلة» حول شخصية أكرم الذي يقوم بتجسيدها الفنان تامر حسني، الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات.



يُذكر أن الفيلم من إخراج محمد جمال العدل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز.





