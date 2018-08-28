الثلاثاء 28 أغسطس 2018 10:58 م القاهرة القاهرة 29.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

ترامب يحذر «جوجل» و«فيسبوك» و«تويتر»

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 10:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 10:33 م

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شركات التكنولوجيا العملاقة «جوجل وفيسبوك وتويتر»، من أن أقدامها تطأ منطقة مزعجة وأنه يتعين عليها «توخي الحذر».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض اليوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك