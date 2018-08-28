ترامب يحذر «جوجل» و«فيسبوك» و«تويتر»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شركات التكنولوجيا العملاقة «جوجل وفيسبوك وتويتر»، من أن أقدامها تطأ منطقة مزعجة وأنه يتعين عليها «توخي الحذر».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض اليوم.