بعثة يد الأهلي تصل الإمارات للمشاركة في دورة القاسمي الدولية

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وصلت بعثة فريق كرة اليد رجال بالأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عصر اليوم الثلاثاء استعدادا للمشاركة في دورة محمد بن خالد القاسمي الدولية التي تقام في الفترة من من 29 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كلا من الأهلي وسموحة من مصر والشارقة الإماراتي والهدى السعودي والأهلي البحريني بعد انسحاب النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي المباراة الافتتاحية للبطولة أمام الهدى السعودي عصر غدا الأربعاء.

وتضم بعثة الأهلي كلا من عاصم حماد مديرا فنيا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد عادل المدرب العام، وتامر عادل مدربا، ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى، والدكتور محمود الرفاعي طبيبا، وأحمد قدري إخصائي العلاج الطبيعي.

واللاعبين هادي رفعت، ومحمد عصام الطيار، ومحمد إبراهيم، وأحمد عبدالرحمن وإبراهيم المصري، وعمرو القليوبي «باجيو»، ومحمود فايز وممدوح طه، وهادي خالد، وإسلام حسن وأحمد خيري ومصطفى خليل وعمر حجاج، ويوسف معرف وعبدالرحمن سيد وعمر الوكيل «بكار»، ومحمود عاصم.

وكان الأهلي قد شارك مرتين في دورة القاسمي الودية وتوج بكلا اللقبين عام 2012 و2017.