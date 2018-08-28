روحاني يتعهد بمواجهة «المسؤولين الأمريكيين المعادين لإيران»

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تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تتغلب حكومته على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وقال إن المشاكل الاقتصادية في إيران بدأت عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على بلاده.

ومثل روحاني الاثنين أمام البرلمان للرد على أسئلة النواب بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

وقال الرئيس الإيراني إن "المسؤولين المعادين لإيران في البيت الأبيض" سيرون أن العقوبات ستفشل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف: "لا نخشى الولايات المتحدة ولا المشاكل الاقتصادية، وسنتجاوز هذه المشاكل"

وتواجه حكومة روحاني مشاكل اقتصادية مع تراجع قيمة العملة الإيرانية.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت مؤخرا لصالح عزل وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان من منصبه.

وفاقم من الأزمة في إيران قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات عليها بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.

وشهدت إيران في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مظاهرات واسعة النطاق شملت عشرات المدن وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

واستمرت منذ ذلك الحين الاحتجاجات بشكل متقطع، وشاركت فيها فئات عديدة منها سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار في سوق طهران، وأسفرت في بعض الأحيان عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.