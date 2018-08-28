محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد الشرطة «أحمد عيد حسن»

تقًدم محافظ بني سويف، شريف حبيب، واللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند شرطة «أحمد عيد حسن»، ابن قرية زرابي الحيبة مركز الفشن، والذي استشهد بالعريش.

وأدى المحافظ، ومدير الأمن، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، بحضور محمود مغربي، رئيس المدينة، والشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة مسجد عمربن عبدالعزيز، والشيخ أحمد عبدالعال، إمام وخطيب المسجد، والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد، وسط هتافات منددة بالإرهاب.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، موجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن والمواطن في أمن واستقرار.