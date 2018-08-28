شباب قسنطينة وشبيبة القبائل يحققان فوزهما الأول في الدوري الجزائري

حقق شباب قسنطينة حامل اللقب، فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه شبيبة الساورة وصيف النسخة الماضية 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد شبيبة الساورة الذي تلقى خسارته الأولى.

وسجل عبد الفتاح بلقاسمي، الهدف الوحيد في الدقيقة 9.

وسار شبيبة القبائل على خطى شباب قسنطينة، وحقق هو الآخر فوزه الأول بالموسم، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه اتحاد بلعباس بهدف إلى فوز 3 / 1.

ونصب عبد الرزاق فيستون من بورندي، نفسه نجما للمباراة، عندما سجل هدفين لشبيبة القبائل في الدقيقتين 67 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما تكفل زميله الياس بن يوسف، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. علما أن نبيل ايت فرقان، سجل هدف التقدم لاتحاد بلعباس في الدقيقة 45.

وأصبح في رصيد شبيبة القبائل 4 نقاط، فيما يظل اتحاد بلعباس بلا رصيد.

وفشل مولودية وهران في انتزاع اولى نقاطه الثلاثة، حيث اضطر لتقاسم نقاط المباراة مع ضيفه مولودية بجاية الذي وصل للنقطة الخامسة. والتعادل هو الثاني لمولودية وهران مقابل خسارة واحدة.

كان جمعية عين مليلة المتصدر تعادل مع مضيفه أولمبي المدية دون أهداف، وتغلب نصر حسين داي على مضيفه دفاع تاجنانت 2 / 1.