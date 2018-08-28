النجم الساحلي يتعادل مع زيسكو في دوري أبطال أفريقيا 

عزز فريق النجم الساحلي التونسي صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بتعادله أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 1/1 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من البطولة والتي شهدت أيضا تأهل فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي إلى دور الثمانية بعد فوزه على مبابان سوالوز السوازيلندي 2 / 1.



وتقدم زيسكو بهدف سجله شيمي مايمبي في الدقيقة الثامنة وتعادل النجم بهدف سجله رامي البدوي في الدقيقة 70.



ورفع النجم، الذي ضمن التأهل لدور الثمانية قبل هذه الجولة، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع زيسكو يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.



وفي المباراة الثانية، تأهل بريميرو دي أوجوستو إلى دور الثمانية بتغلبه على مبابان سوالوز 2 / 1.



وسجل هدفي بريميرو دي أوجوستو كل من جاك بيتومبا في الدقيقة 34 وجيرالدو في الدقيقة 38 ، فيما سجل هدف مبابان سوالوز الوحيد كوادري ألادويكون في الدقيقة 58.



ورفع بريميرو دي أجوستو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بينما توقف رصيد مبابان سوالوز عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.