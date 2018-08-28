أمن الدقهلية ينفي محاولة انتحار والد طفلي ميت سلسيل

نفت مديرية أمن الدقهلية، محاولة انتحار والد طفلي ميت سلسيل المتهم بقتل أبنائه محمد وريان بعد فك الكلبشات ومحاولة القفز من نافذة المحكمة.



وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه لا أساس من الصحة لما تردد، مناشدة وسائل الإعلام من التحقق من صحة الخبر قبل نشره.



وترجع الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى حيث تلقى اللواء محمد حجى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث يفيد ورود بلاغ من محمود نظمي السيد من مدينة ميت سلسيل باختطاف طفليه ريان ومحمد 3 و4 سنوات، أثناء وجودهما معه في الملاهي بالمدينة وادعائه مشاهدة رواد الملاهي لهما مع سيدة منتقبة، وأثناء البحث عن الطفلين ظهرت جثتهما في ترعة بفارسكور وتعرف الأب عليهما.



وحاول الأب تضليل المباحث بإدعاء خطفهما وقتلهما من قبل تجار آثار على خلاف معه، ومرة أخرى بسبب خلافه مع سيدة صورها عارية، إلا أنه بمواجهته بمقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة اعترف بقتله لأولاده.