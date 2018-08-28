مورينيو يشكر الجماهير على دعمهم رغم الخسارة أمام توتنهام

توجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بالشكر لجماهير الفريق على دعمهم له وللاعبيه رغم الخسارة أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 0-3 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس" البريطانية أن فريقه سيطر على الشوط الأول من المباراة، ولكن لاعبيه فشلوا في ترجمة الفرص إلى أهداف في شباك الخصم، الأمر الذي ترتب عليه معاقبة فريقه بثلاثية في الشوط الثاني.

وأضاف: "توجهت إلى الجماهير عقب نهاية المباراة وشكرتهم على تحيتهم لي وللاعبين، وبات واضحا أنهم لا يقرأون الصحف وما ينشر فيها إدعاءات غير صحيحة حول الفريق".

يذكر أن مانشستر يونايتد قد تراجع إلى المركز الـ13 بعد خسارتين متتاليتين أمام برايتون 3-2 وتوتنهام 3-0 وانتصار وحيد بالأسبوع الأول أمام ليستر سيتي بنتيجة 2-1.