مصرع طالبين وإصابة 3 في حاث تصادم بموكب زفاف بالمنيا

لقي طالبين مصرعهما وأصيب 3 آخرين بينهم عامل، وجميعهم من قرية دماريس، مركز المنيا، في حادث تصادم سيارتين بموكب زفاف عروسين بطريق سكة تلة.



كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع علاء عماد الدين يحيي، 18 عاما، طالب، ومراون أنور عبد الله عباس، 22 عاما، طالب جامعي، وإصابة كل من «يوسف م. ع»، 23 عاما، طالب جامعي، و«أشرف ا. م»، 20 عاما، عامل، و«مصطفى ش. ف»، 17 عاما، طالب.



انتقل لمعاينة موقع الحادث بطريق قرية تله المؤدي لقرية أبو عياد بمركز المنيا العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا، والمقدم أحمد يسري رئيس المباحث، وفريق البحث الجنائي، وتبين وقوع الحادث بسبب تصادم سيارتين أثناء زفة عروسين، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى المنيا العام، فيما تم تحويل المصابين الأول والثاني لاستكمال علاجهما بمستشفى المنيا الجامعي.



وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاته، أن سبب الوفاة، حدوث كسر بعظام الجمجمة والوجه ونزيف حاد بالمخ، وفشل في التنفس وكسور بالضلوع والفقرات ونزيف داخلي بالبطن والحوض ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.