صحف الكويت تبرز قمة الرئيس السيسي مع نظيره الفيتنامي

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانج.

وقالت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان (السيسى ونظيره الفيتنامي بحثا تدعيم العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب) إن الرئيس السيسي أكد اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع فيتنام لما لها من ثقل في المنطقة ولما تقدمه من دعم لانضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله في كلمة له عقب انتهاء مباحثاته مع نظيره الفيتنامي ، إن اللقاء تناول بحث سبل تدعيم العلاقات على جميع الأصعدة والتعاون في إطار المؤسسات الدولية واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تدعيم العلاقات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب وتنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين بالإضافة إلى التأكيد على توجهات القاهرة وهانوي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للعالم والتنمية الاقتصادية للبلدين.

ومن جانبها.. قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان (أول قمة مصرية – فيتنامية منذ 55 عاما) إن الرئيس السيسي أكد عقد القمة التي عقدها مع نظيره الفيتنامي ترحيبه بالزيارة التي تعد أول زيارة لرئيس فيتنامي لمصر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل 55 عاما، والتي تأتي ردا على زيارة الرئيس السيسي لهانوي في سبتمبر 2017 والتي كانت أيضا أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام منذ بدء العلاقات عام 1963.

وبدورها .. قالت صحيفة "السياسة" تحت عنوان (السيسي يبحث مع أول رئيس لفيتنام يزور مصر في مكافحة الإرهاب) : إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الفيتنامية، واصفا جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفيتنامي ب(المثمرة) حيث بحثا الجانبين سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات الدولية وبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أما صحيفة "القبس"، فقالت تحت عنوان (اتفاق تعاون مصري فيتنامي) إن الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي شهدا عقب جلسة مباحثات بينهما توقيع 8 مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.