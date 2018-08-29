«التموين» تنفي خفض حصة المواطنين من الخبز

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات حصة المواطنين من عدد أرغفة الخبز كما هي في منظومة التموين وأنها لم يحدث بها أي تغيير كما تردد، نافيًا الشائعات حول هذا الأمر.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن سعر رغيف الخبر ثابت كما هو بـ5 قروش، مؤكدًا أنه لن يتم تغييره كما تردد.

وأوضح أن تغيير شكل البون الذي يحصل عليه المواطن بعد صرف الخبز هو ما دفع البعض لترويج الشائعات حول خفض حصة المواطن ورفع سعر الخبز، مشيرًا إلى توضيح البون لعدد الأرغفة التي تم صرفها والعدد المتبقى، وبجمعهما يتضح ثبات الحصة للفرد كما هي.

ونوه بأن موازنة منظومة الخبز مقررة منذ بداية العام بـ6 مليارات جنيه في العام، ولم يحدث بها تخفيض.