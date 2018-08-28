القبض على نائب كبير القضاة في كينيا بسبب مزاعم فساد

قال نور الدين حاجي رئيس النيابة العامة الكينية، إنه أمر بإلقاء القبض على فيلومينا مويليو نائب كبير القضاة بسبب مزاعم إساءة استغلال منصبه وتقاضي رشوة.



وأضاف حاجي، وفقا لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القبض على مويليو حدث بصورة مستقلة.



وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد حذر من اتخاذ إجراء ما - لم يحدده حينها - ضد الهيئة القضائية، بعدما قضت المحكمة العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت، العام الماضي، وأسفرت عن فوز كينياتا آنذاك.

وكان مويليو من بين أربعة قضاة ألغوا فوز الرئيس أوهورو كينياتا وأمروا بإجراء انتخابات جديدة.