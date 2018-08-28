وفاق سطيف يهزم مولودية الجزائر ويصعد إلى دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا

انتزع وفاق سطيف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم القمة التي جمعته بمضيفه ومواطنه مولودية الجزائر لصالحه 2 / 1 اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثانية والتي شهدت أيضا تعادل مازيمبي الكونغولي مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي 1/1.



ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 8 نقاط لينفرد بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد مولودية الجزائر عند 5 نقاط، ليودع المسابقة وهو في المركز الأخير.



وتقدم وفاق سطيف بهدف لأكرم جحنيط في الدقيقة السادسة، وضاعف الحبيب بوقلمونة، النتيجة في الدقيقة 27. بينما سجل وليد درارجة، الهدف الوحيد لمولودية الجزائر في الدقيقة 41.



وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، تعادل مازيمبي الكونغولي المتأهل سلفا في المركز الأول مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي 1/1.



وتقدم مازيمبي بهدف سجله بين مالانجو نجيتا في الدقيقة 87 وتعادل الحسين خوخوش للدفاع الحسني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع مازيمبي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.