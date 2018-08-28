«القومية للفيروسات الكبدية»: الكشف على 15 مليون مواطن في المرحلة الأولى للقضاء على «فيرس سي»

ظهور نتائج تحاليل «فيروس سي» في 5 دقائق وصرف الأدوية فورًا وبالمجان

قالت منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المسح الشامل للقضاء على «فيروس سي» في مصر تستهدف 9 محافظات، ثم تليها المراحل الأخرى لاستكمال المسح بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو «القومية للفيروسات الكبدية»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أنه يتم الكشف على 15 مليون مواطن في المرحلة الأولى وفقًا لقاعدة بيانات كشوف الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة على ظهور نتائج تحاليل «فيروس سي» في 5 دقائق، بالإضافة لصرف الأدوية فورًا وبالمجان.

وتابعت: «تحاليل «فيروس سي» مماثلة لتحاليل السكر في الإجراءات من خلال أخذ عينة دم من المواطن وظهور النتائج وفقًا لقراءة بسيطة لوجود أجسام مضادة للفيروس أم لا».

وأشارت إلى تنفيذ المرحلة الأولى في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وتشمل المحافظات مثل الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط، مؤكدة على حرص وزارة الصحة تقليل نسبة الإصابة بـ«فيروس سي» لتصل إلى أقل من 2%.