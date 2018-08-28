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قائد عمليات نينوي: اعتقال 21 داعشيا في عملية استباقية جنوب الموصل

اللواء نجم الجبوري - قائد عمليات نينوى
اللواء نجم الجبوري - قائد عمليات نينوى
الموصل (العراق) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 8:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 8:54 م

أعلن اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، اعتقال 21 مسلحًا من عناصر تنظيم «داعش» في عملية أمنية استباقية جنوب الموصل/400 كيلومتر شمالي بغداد/.

وقال اللواء نجم الجبوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «القوات الأمنية شنت عملية استباقية ضد عناصر تنظيم داعش في قضاء الحضر /90 كيلومترا جنوب الموصل/ بعد تطويق القضاء بالكامل منذ صباح اليوم وتدقيق البطاقات الشخصية ما أسفر عن اعتقال 21 بحوزتهم أسلحة خفيفة متطورة».

وبين أن «القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».


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