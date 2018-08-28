افتتاح ورشة عمل استئصال الرحم بالمنظار بمركز الأورام جامعة المنصورة

افتتحت فعاليات ورشة عمل استئصال الرحم بالمنظار بمركز الأورام بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثء، تحت رعاية د. محمد القناوي، ود. السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب.

تنعقد الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، يشارك فيها عدد كبير من أطباء الجراحة بتخصصاتها المختلفة، وأمراض النساء من العديد المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ودلتا مصر.

حضر ورشة العمل كل من د. محمد حجازي، مدير مركز الأورام، ود. شريف قطب، رئيس وحدة جراحة الأورام بالمركز، ود. ناظم شمس مدير المركز الأسبق، ود. عادل فتحي، منسق ورشة العمل، بالإضافة إلى عدد من أطباء الأورام من جميع محافظات مصر.

وقال مدير المركز، د. حجازي، إن الورشة تناقش على مدار 3 أيام الأساسيات في مجال استئصال الرحم بالمنظار، يصاحبه تدريب عملي ونظري يهدف إلى نقل خبرات الأساتذة المشاركين بالورشة والمتخصصين بمجال جراحات استئصال الرحم إلى شباب الأطباء؛ لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية بصورة مميزة تتفق مع كل ما هو جديد حول العالم في هذا المجال.

فيما أشار ناظم شمس، المدير الأسبق لمركز الأورام بجامعة المنصورة، إلى ضرورة بناء جيل جديد من الأطباء الذين يتقنون آداء جراحات الأورام وخاصة استئصال أورام العمل.

وطالب بتشجيع هذا الجيل الجديد لأنهم مستقبل جراحة استئصال الرحم، وبضرورة التعاون مع قسم النساء والتوليد لتطوير هذه الجراحة.