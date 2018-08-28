البرلمان الإيراني يستجوب روحاني بشأن الأزمة الاقتصادية

يخضع الرئيس الإيراني حسن روحاني لاستجواب مكثف من جانب البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء بشأن خططه لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.



وهذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها روحاني، الذي يعتبر معتدلًا، من قبل البرلمان منذ انتخابه في عام 2013.



ومن المتوقع أن يستجوبه النواب بشأن خططه لدعم الريال الإيراني الذي انخفضت قيمته بأكثر من 50% منذ أبريل الماضي وسط ارتفاع معدلات البطالة.



ويأتي ظهوره أمام البرلمان بعد أيام من الإطاحة بمسعود كرباسيان من منصب وزير الاقتصاد، ليصبح العضو الرابع في الفريق الاقتصادي لروحاني الذي تتم الإطاحة به في الأسابيع الأخيرة.



وأدى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران.