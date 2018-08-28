إخلاء سبيل مشجعين اثنين في قضية تنظيم «ألتراس وايت نايتس»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل اثنين من رابطة «ألتراس وايت نايتس»، التي أعلنت حلها، بضمان محل إقامتهما، على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية.

المتهمان المخلي سبيلهما وفق محاميهما محمد حافظ هما: محمود عبدالسلام ومحمود الشحات.

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بعدما نسبت لهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية وهي تنظيم «التراس وايت نايتس»، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.