رايو فايكانو يغلق ملعبه لأجل غير مسمى

أكد نادي رايو فايكانو الإسباني أنه أغلق ملعبه لأجل غير مسمى بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها جماهيره بسبب الأعمال الإنشائية الجارية فيه حاليا والتي تسببت في وقوع بعض الحوادث.

وتقرر غلق ملعب رايو فايكانو حتى 15 أكتوبر المقبل على الأقل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مسؤولو النادي في وقت سابق مع بلدية العاصمة الإسبانية مدريد ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ورفض نادي رايو فايكانو الصاعد حديثا إلى الليجا طلب مساعدة من رابطة أندية الدوري الإسباني قبل قرعة البطولة حتى لا يخوض المباريات الأولى للبطولة على ملعبه، كما فعل ناديا ريال سوسيداد وهويسكا في حالات مشابهة.

ولكنه اضطر إلى القيام بهذا الإجراء الطارئ في الوقت الحالي من أجل تفادي وقوع مشكلات كبيرة.

وتعد بلدية مدريد هي الجهة المالكة لملعب رايو فايكانو، ولكن أعمال الصيانة والتطوير الداخلية تقع مسؤوليتها على كاهل النادي.

وكانت جماهير رايو فايكانو قد أعربت عن استيائها في المباراة الافتتاحية لفريقهم في الليجا من انخفاض إضاءة الملعب ووجود قضبان حديدية على المقاعد واتساخ المدرجات.

وخلال تلك المباراة أثار أحد الأطفال رعبا كبيرا في المدرجات عندما سقطت بعض الأنقاض عليه، ولكنه لم يصب بأذى ولم يحتاج إلى العناية الطبية.

بيد أن الحادث أثار نوعا من السخط والاحتجاج بين صفوف الجماهير، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى اتخاذ قرار بغلق الملعب مؤقتا.

والآن يترقب الجميع كيف ستسير الأمور خلال الفترة التي لن يستطيع فيها رايو فايكانو من لعب مباريات الليجا على ملعبه.

وعلى إثر ذلك، قررت رابطة أندية الليجا تأجيل مباراة رايو فايكانو أمام أتلتيك بيلباو والذي كان مقرر إقامته يوم السبت المقبل.