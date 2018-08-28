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إصابة 8 عمال باختناق في حريق هائل داخل مصنع بالعاشر من رمضان

الشرقية- فاطمة علي:
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 11:19 ص

أصيب 8 عمال، منذ قليل، بحالات اختناق، إثر حريق هائل نشب بمصنع لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بمصنع لتصنيع الملابس الجاهزة بدائرة القسم، فيما أسفر الحريق -حتى الآن- عن إصابة 8 عمال بحالات اختناق، وتم إسعاف عدد منهم بموقع الحريق، ونقل الباقي إلى المستشفيات القريبة.

ودفعت قوات الحماية المدينة والإسعاف بعدد من السيارات إلى محيط الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.


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