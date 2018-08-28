بوتين يقضي عطلة في سيبيريا برفقة وزير الدفاع

أعلن مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، أن بوتين يقضي عطلة في سيبيريا، وأصدر المكتب عدة صور للرئيس الروسي يستمتع بعطلته في الهواء الطلق.



وأظهرت الصور بوتين يرتدي الزي الكاكي وهو يتسلق جبلا ويستقل قاربا في نهر ينيسي ويستمتع بالنباتات المحلية مع وزير الدفاع سيرجي شويجو.



وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، لوكالة أنباء «انترفاكس» إن بوتين قضى عطلة نهاية الأسبوع الماضية في جمهورية توفا برفقة شويجو ورئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف.



يشار إلى أن شويجو ينحدر من توفا وكان في كثير من الأحيان يدعو الرئيس إلى هناك.



وكان بوتين قد تم تصويره في عطلات بالسنوات السابقة وهو يصطاد وهو عاري الصدر، ويظهر في صور أخرى وهو يركب الخيل. لكن في صور هذا العام، يظهر وهو يرتدي ملابسه بالكامل.