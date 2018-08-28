الادعاء العام الألماني أجرى تحقيقات ضد 24 عائدا من مناطق سيطرت عليها «داعش»

أجرى الادعاء العام الألماني منذ عام 2013 تحقيقات ضد 24 فردا عادوا من مناطق سيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

وجاء في رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» أن السلطات الألمانية رافقت 3 حالات خلال عودتهم إلى ألمانيا.

وبحسب البيانات، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على نسخة منها اليوم الثلاثاء، أحال الادعاء العام الاتحادي 6 قضايا خاصة بالعائدين من سوريا والعراق إلى السلطات القضائية في الولايات الألمانية، كما حرك دعوى قضائية ضد 12 حالة.

وحرك الادعاء العام دعاوى قضائية مرتين ضد عائدين اثنين، وذلك بسبب تكشف تورطهما في جرائم أخرى عقب إدانتهما.

وبحسب البيانات، لايزال الحكم مرتقب في إحدى الحالتين، بينما رفضت المحكمة بدء إجراءات محاكمة ضد الحالة الأخرى.

وأدين معظم المتهمين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج وارتكاب جرائم عنف، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 أعوام.

ووفقا للبيانات، غادر نحو 1000 جهادي مشتبه به ألمانيا منذ عام 2013؛ للانضمام إلى «داعش» أو تنظيمات إرهابية إسلامية أخرى في سوريا والعراق.

وترجح هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عودة نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ومقتل نحو 150 آخرين في مناطق النزاع بسوريا والعراق.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يحقق الادعاء العام حاليا ضد 19 عضوا في «داعش» غادروا ألمانيا إلى سوريا أو العراق.