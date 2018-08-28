الجيزة تنظم قافلة طبية في جزيرة الوراق لمدة يومين

نظمت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الصحة، الثلاثاء، قافلة طبية شاملة استهدفت مواطنى جزيرة الوراق بحى الوراق ومستمرة لمدة يومين.

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة، في تنفيذ قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجًا للقيام بالكشف المجاني على المواطنين، وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أن القافلة مستمرة على مدار يومين وشهدت فى اليوم الأول إقبال كثيف من المواطنين، حيث تم الكشف على جميع المترددين على العيادات في كافة التخصصات «العظام والأسنان وأمراض النسا والباطنة والجلدية، والأطفال، والجراحة والمسالك» وإجراء التحاليل، وتحليل فيروس سي، وأيضا تجريع الأطفال من سن 3 - 13 عاما، إضافة إلى تحرير قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن وزارة الصحة، ساهمت في توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان وتحويل الحالات التى تستدعى للمستشفيات.