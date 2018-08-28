جاءت خسارة الزمالك أمام نجوم إف سي مساء الاثنين بهدف دون مقابل في ختام الجولة الرابعة للدوري لتعيد إلي جماهير الزمالك معاناة الأبيض أمام الفرق التي تشارك للمرة الأولي في الدوري الممتاز والتي دائمًا ما تسجل حضور مميز في الظهور الأول في دوري الأضواء والشهرة.

ولم تكن هزيمة الزمالك من النجوم هي الأولي للنادي خلال مسيرته في الدوري فدائمًا ما تضع جماهير الأبيض يدها على قلبها قبل المباريات مع الأندية الصاعدة خوفًا من المفاجآت.

وتستعرض «بوابة الشروق الرياضي» أبرز نتائج الزمالك أمام الأندية حديثة الصعود بالدوريفي الـ18 عام الأخيرة.

2001/2002

تعادل الزمالك أمام فريق سوهاج الذي شارك بالدوري لأول مرة في الذهاب والإياب بنتيجة 3-3 خلال موسم 2001-2002.

2002/2003

لم يفوت إنبي الصاعد حديثًاالفرصة وأثبت ذاته في اللقاء الأول حيث انتهت المباراةالأولى بنتيجة 1-1 في الأسبوع 6 وانتهت المباراة الثانية 0-0 في الأسبوع الـ19، وفي نفس الموسم خسر الزمالك من حرس الحدود تحت مسماه الجديد بعد ان عرف في الستينيات بأسم نادي السواحل 2-1 في الأسبوع الـ7، وحسم التعادل المباراة الثانية 1-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ20.

2004/2005

خسر الزمالك من أسمنت أسيوط –الصاعد حديثًا- بنتيجة 1-0 في الأسبوع الثاني والتعادل في الأسبوع الـ15 بنتيجة 1-1 ، وفي نفس الموسم ألحق اسمنت السويس الهزيمة بالزمالك 2-1 في الأسبوع الـ8 ، وكرر أبناء الغريب الفوز علي الزمالك بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الأسبوع 21 من الدوري.

2006/2007

تعادل الزمالك مع بترول أسيوط في ظهوره الأول بالدوري 1-1 في الأسبوع العاشر.

2007/2008

تلقى الزمالك الخسارة من المصرية للاتصالات بنتيجة 3-2 في الاسبوع 29 من الدوري الممتاز وهو الفوز الي ساعد الفريق في البقاء بالبطولة.

2010/2011

واصل الزمالك فصوله الباردة على جماهيره وخسر من الوافد الجديد حينها مصر للمقاصة بهدف دون مقابل في مباراة شهيرة ضمن الجولة الـ23 للمسابقة.