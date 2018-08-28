شهود عيان: انفجارات عنيفة تهز عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء

ذكر شهود عيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن انفجارات عنيفة هزت عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن الانفجارات نتجت عن غارات لمقاتلات التحالف العربي، دون تأكيد رسمي من قيادة التحالف.

وتخضع العاصمة صنعاء إلى جانب محافظات يمنية أخرى لسيطرة الحوثيين منذ اجتياحهم لها عام 2014 بقوة السلاح.

وتواصل مقاتلات التحالف شن غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، في عدة محافظات يمنية، منذ أكثر من 3 سنوات، وتخلف بعض الضربات قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.