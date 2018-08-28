توزيع طن لحوم على أسر «تكافل وكرامة» بالمنوفية

صرح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظ، عن وصول طن لحوم من مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ومن المقرر توزيعهم على أسر برامج «تكافل وكرامة» التابعة للمديرية، حيث تتولى مديرية التموين بالمنوفية عملية تقطيع وتقسيم وحفظ اللحوم، وذلك تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

وتقسم اللحوم بمعدل 2 كيلوجرام في كل عبوة لكل أسرة من المقيدين في برنامج «تكافل وكرامة»، والتي سبق إجراء الكشف الطبي عليها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي هذا في إطار جهود مشروع «تكافل وكرامة» بكافة أنحاء المحافظة لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.